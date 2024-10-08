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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: لا علم لنا بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال دانيال هيجارى المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنه لا علم لهم بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان غير تلك التي كشفوها ويواصلون تمشيط المنطقة الحدودية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عملياتهم العسكرية متواصلة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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