عبد العاطي: لبنان مستعد لتنفيذ القرار 1701 فورا ونشر الجيش في الجنوب

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن هناك دولة تجد نفسها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة وتخرق بشكل فاضح ويومي وكل ساعة أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني وليست هناك محاسبة، وهذا ما تم نقله للأطراف الدولية التي تحدث معها.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تحدث بشكل واضح مع الوزير الأمريكي لأهمية التدخل السريع للضغط على الجانب الإسرائيلي ولجمه عن الاستمرار في هذا العدوان.

وتابع: «هناك استعداد لبناني واضح جدا، نقله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فيما يتعلق بالعمل على التنفيذ الفوري للقرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وهذا تطور هام للغاية يتعين العمل على تعزيزه والبدء في تنفيذه وتمكين الجيش اللبناني ومؤسسات لبنان من تنفيذ هذا القرار».

وأوضح: «نقلت هذا الأمر للوزير بلينكن ومبعوث ماكرون إلى لبنان ووزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية البريطاني، وهذه الاتصالات لن تتوقف وسنستمر فيها، وهدفها بالتنسيق الكامل مع الأردن والسعودية، ونتواصل يوميا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في هذا الاتجاه لتكثيف الجهود العربية المخلصة في اتجاه وقف حمام الدم في لبنان بأسرع وقت ممكن».