تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع بروتوكول تعاون مع محافظة بني سويف في مجالات خدمية وتنموية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة بني سويف، بهدف التعامل في المجالات الخدمية والتنموية، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ورفع معدلات الثقافة والتوعية والمشاركة المجتمعية وإتاحة وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وإتاحة الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، بجانب التعاون في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتنقلة للمواد الغذائية والإنتاجية والخدمة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

قام بتوقيع البروتوكول المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر اللجنة التنسيقية، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبهم أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديرهم لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لما يقدمه من دعم لكل جهودهم، والتوجيه بتسهيل كافة المتطلبات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدين أن بني سويف من المحافظات التي تشهد تطورًا غير مسبوق في مختلف الميادين والقطاعات، في ظل القيادة الشابة التي تعتبر نموذجا مميزًا لتجسيد نجاح وتفوق الشباب الذي يتكامل مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مشروع طموح يقوده ويشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور الهام الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي باتت رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية والحزبية في المجتمع المصري، ومثلت قاعدة هامة ورافدًا من الروافد المؤهلة لتكوين نخبة ساسية وثقافية ومجتمعية جديدة، مضيفًا أن التنسيقية تعتبر خير امتداد لاستكمال مشروع الدولة المصرية في مجال تمكين الشباب والذي بدأته القيادة الساسية منذ عام 2016.

وأبدى المحافظ ترحيبه بتوقيع البروتوكول مع التنسيقية، مؤكدًا أنه يعد استكمالًا لخطة عمل المحافظة في الفترة الحالية، التي ترتكز على التوسع في التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لخدمة أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود التنسيقية، لاسيما وأنها توسعت في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبصفة خاصة بمحافظة بني سويف.

وقال بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، إن هذا البروتوكول بعتبر استكمالًا أو تجديدًا لبروتوكول سبق إبرامه بين المحافظة والتنسيقية، بعد إضافة بعض البنود ومجالات التعاون، مشيرًا إلى التطابق والتناغم بين المحافظة والتنسيقية في مجال دعم وتنمية المشاركة المجتمعية، لاسيما في ظل توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما يشكل دعمًا نوعيًا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية وتنموية.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية، الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، الدكتور قياتي عاشور، الدكتور إسلام عثمان، الدكتورة آلاء بسيوني.