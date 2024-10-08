مبابي يفوز بجائزة مع ريال مدريد

فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد الإسباني عن شهر سبتمبر الماضي.

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن فوز مبابي بجائزة لاعب الشهر في النادي، بعدما قدم أداء مميزًا خلال الشهر الماضي.

وتمكن مبابي من التفوق على زملائه المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، وهم: الظهير الأيمن داني كارفخال والثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو.

مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

وأسهم مبابي بشكل كبير في نتائج ريال مدريد خلال شهر سبتمبر، حيث خاض 6 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

تعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

كان كيليان مبابي وقع على عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2029، وبدأ رحلته مع نادي طفولته الذي كان يرغب في الانضمام إليه منذ سنوات.