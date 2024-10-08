مياه أسيوط: تسريب مفاجئ في خط طرد صرف صحي رئيسي بحي غرب منطقة المجذوب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تسريب مياه مفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن ، وهو خط طرد محطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب التابع لحي غرب أسيوط .

واكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن .

وأكدت الشركة ان فرق الصيانة تعمل لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، بأحدث المعدات للتعامل مع هذا الحدث ، واعتذرت عن أي إزعاج قد يسببه هذا بدون انقطاع للمياه في الخدمة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون وتجنب استخدام المياه غير الضرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/public/

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