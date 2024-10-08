ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط: تسريب مفاجئ في خط طرد صرف صحي رئيسي بحي غرب منطقة المجذوب

جانب من اعمال الإصلاح
جانب من اعمال الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تسريب مياه مفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن ، وهو خط طرد محطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب التابع لحي غرب أسيوط .

واكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن .

وأكدت الشركة ان فرق الصيانة تعمل لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، بأحدث المعدات للتعامل مع هذا الحدث ، واعتذرت عن أي إزعاج قد يسببه هذا بدون انقطاع للمياه في الخدمة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون وتجنب استخدام المياه غير الضرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/public/
والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.

9A26C431-9BCA-4C60-A401-C7EFC97E350A
9A26C431-9BCA-4C60-A401-C7EFC97E350A
6AE9AA68-3350-477D-8FC1-3E03585642EE
6AE9AA68-3350-477D-8FC1-3E03585642EE
345DDE23-48C6-4B22-9CBB-DB8CE102582A
345DDE23-48C6-4B22-9CBB-DB8CE102582A
189CA992-1E04-4A7C-9BC6-57AF85947E50
189CA992-1E04-4A7C-9BC6-57AF85947E50
1F12CB81-620B-4C32-AA96-AEA781A9263B
1F12CB81-620B-4C32-AA96-AEA781A9263B
أسيوط تسريب مياه تسريب مفاجئ خط طرد صرف صحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف مياه أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب