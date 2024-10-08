المعهد القضائي الفلسطيني والكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة يوقعون مذكرة تفاهم بينهم

وقَّع المعهد القضائي الفلسطيني ممثلاً بمديره القاضي بلال أبو هنطش مذكرة تفاهم مع الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ممثلة في المطران د. سني ابراهيم عازر، والتي تهدف الى بناء تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التدريب القضائي ودمج القضاء الكنسي في برامج المعهد التدريبية المختلفة.

رحب القاضي بلال أبو هنطش بالوفد الضيف مشيراً إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي انسجاماً مع رؤية ورسالة المعهد القضائي في بناء قدرات الكوادر القضائية من خلال توفير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد والمواد والمناهج اللازمة لصقل قدراتهم ومهاراتهم، كما أكد علي أنّ التعاون مع القضاء الكنسي هو الأول من نوعه خلال مسيرة المعهد القضائي الفلسطيني، وأنّ المعهد سيقوم بدراسة احتياجاتهم التدريبية من خلال التنسيق المشترك لتقديم أفضل البرامج الملائمة لهم.

وبدوره عبر المطران د. عازر عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية وتجاوب المعهد القضائي الفلسطيني مع مطلب الكنيسة بإدراج القضاء الكنسي ضمن خطط وبرامج المعهد التدريبية مؤكدا على اهميه هذا التعاون المشترك بما يصب في خدمة القضاء الكنسي خاصة انه ومن خلال هذا التعاون سيتلقى قضاة الكنيسة الانجيلية اللوثرية ولأول مرة تدريبات متخصصة من هذا النوع تحت مظلة المعهد القضائي الفلسطيني.

كما حضر حفل توقيع الاتفاقية كل من القاضي محمد عياد العجلوني أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضية سكارلت بشارة قاضية محكمة الكنيسة الإنجيليّة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وإحدى المؤسسات لمجلس الحكيمات، والقسيس أشرف طنوس رئيس محكمة البدايه الكنسيه اللوثريه، والقاضية صمود ضميري قاضية الاستئناف الشرعية واحدى المؤسسات لمجلس الحكيمات، ونائلة يونس مدير عام التدريب في المعهد القضائي.