وزير الخارجية: اتصالات لعقد اجتماع دولي لبحث الكارثة الإنسانية في لبنان

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر والأردن تبذلان جهدا ضخما للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على لبنان، مشيرا إلى أنه على مدار القليلة الماضية كانت هناك اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيران والقيادات اللبنانية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير خارجية لبنان.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن محور هذه الاتصالات تركز على زيارة وزير الخارجية الأردني إلى بيروت أمس، وتصب في اتجاه واحد وهو العمل على وقف العدوان الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، وحقن دماء الأبرياء من الشعب اللبناني والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وتابع: «هذا الموقف تم نقله، وتحدثنا في محاور أساسية، هي سرعة إقرار وقف إطلاق النار ووقف العدوان، والثاني هو العمل على دعم وتمكين مؤسسات لبنان حتى تضطلع بمسؤولياتها في إطار قرار سيادي ووطني لبنان والحفاظ على الجيش اللبناني، ومحور ثالث يرتبط بتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية في مسألة الشغور الرئاسي وسرعة استكمال مؤسسات الدولة بانتخاب رئيسي يخضع للتوافق والقرار الوطني اللبناني ودون أي املاءات خارجية».

وواصل: «ننسق الجهود مع الأردن والأطراف الإقليمية والدولية، وهناك أفكار لعقد اجتماع دولي يتعلق بالبعد الإنساني والكارثة الإنسانية في لبنان، هي مجرد أفكار مطروحة لإمكانية عقدها في هذا الشهر».