وزيرا الاتصالات والشباب والرياضة يكرمان أبطال بارالمبياد باريس 2024

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.



شمل التكريم اللاعبين من العاملين في المصرية للاتصالات، ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، وهم ريحاب أحمد رضوان الحاصلة على الميدالية الذهبية فى رفع الأثقال، ومحمد صبحى الألفاط، الحاصل على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، ونادية فكرى محمد، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى رفع الأثقال، وهشام صلاح الشويخ، ومطاوع عبد الباقي أبو الخير، والسيد موسي سعد، الحاصلين على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الكرة الطائرة، وراندا تاج الدين محمد، الحاصلة على المركز الرابع فى رفع الأثقال، وهانى محسن محمد، وطه محمد عادل، وعمرو محمد فاروق، الحاصلين على المركز السادس فى رفع الأثقال، وشريف عثمان خليفة، الحاصل على المركز السابع فى رفع الأثقال، إلى جانب محمد عيسي المشرف العام على النشاط بالنادي، حيث نجحت البعثة المصرية في الحصول على سبع ميداليات في هذه البطولة، كان نصيب الشركة المصرية للاتصالات ونادى المصرية للاتصالات منها ثلاث ميداليات، ذلك إلى جانب المشاركة القوية من المصرية للاتصالات في الميدالية الرابعة للكرة الطائرة بعدد ثلاثة لاعبين.



وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما حققه أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ وإصرارهم على تحقيق العديد من الميداليات ورفع اسم مصر عاليا فى باريس، معربا عن فخره بالانجاز الرياضى الذى حققه أبطال المصرية للاتصالات .

وأكد طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم أبطال ومواهب مصر فى مختلف الألعاب البارالمبية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مشيرا إلى دور الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذو الاعاقة والتى تعد مركز بحث وتطوير وحاضنة تكنولوجية للشركات التى تعمل فى مجالات التكنولوجيات المساعدة عن طريق تطويع كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من برمجيات وأجهزة ومعدات لخدمة ومساندة ذوى القدرات الخاصة، مضيفا أن الاكاديمية توفر معامل متطورة على أعلى مستوى للشركات العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة لتطوير برمجياتها لتصبح اكثر قدرة على ملائمة مستخدميها وبالتالي توفير الدعم الذي يتطلعون إليه.



وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كافة المبادرات والأفكار الخلاقة والهادفة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الاشخاص متحدى الإعاقة من أجل بناء مستقبل رقمى أفضل لابنائنا من متحدى الإعاقة وأبطال مصر فى الألعاب البارالمبية.

وعبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال التكريم، عن فخره بالإنجازات التي حققها أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. وقال: "نشعر بالفخر لما حققه أبطالنا البارالمبيون من إنجازات مشرفة تعكس روح العزيمة والإصرار وهذه الإنجازات ليست مجرد ميداليات بل هي قصة نجاح وملحمة وطنية تؤكد قدرة شبابنا على تحقيق الأفضل في كافة الظروف ونحن نعمل بشكل مستمر لدعم أبطالنا وتوفير المناخ الرياضي المناسب لهم ليتمكنوا من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات العالمية".

واضاف "إن تكريم أبطالنا اليوم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تركز على دعم الرياضات البارالمبية وذوي القدرات الخاصة، فهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به للشباب المصري في التحدي والإصرار على تحقيق الأهداف وإن ما حققه هؤلاء الأبطال في باريس يُعد إنجازًا كبيرًا ليس فقط للرياضة المصرية بل أيضًا للمجتمع المصري ككل وسنواصل تقديم كل الدعم الممكن لهم لضمان استمرارهم في تحقيق النجاحات وتقديم الأداء المشرف في مختلف المحافل الدولية."

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركة المصرية للاتصالات في دعم الرياضيين، سواء من خلال توفير فرص العمل لهم أو تقديم الدعم الفني واللوجستي لنادي المصرية للاتصالات، وهو ما ساهم في تعزيز حضور مصر في الألعاب البارالمبية وتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، إن أبطالنا قدموا مجهود كبير خلال دورة الألعاب البارلمبية بباريس ٢٠٢٤ واستطاعوا تشريف مصر، وتحقيق هدفهم بعزيمة ومثابرة، موضحا أنه تم بدء الإعداد للبعثة البارالمبية منذ عامين ونصف، والعمل مع المنتخبات القومية كى يتم تأهيلهم للدورة البارالمبية، حيث تأهلوا من بطولات محلية لقارية، لبطولات عالم.

وقدم شكره لوزيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة على دعمهما للبعثة البارلمبية، مشيدا بالفائزين من أبطال المصرية للاتصالات.

من جانبه قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "ضرب أبطال البارلمبية أعظم الأمثلة في الإصرار والتحدي، وأعطونا الأمل في قدرة الشباب على رسم مستقبل أفضل" وأضاف: "يأتي تكريم أبطالنا اليوم انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورنا كشركة وطنية في دعم الرياضة والرياضيين، كل الشكر للأبطال من زملائي بالشركة ونادي المصرية للاتصالات وكلي أمل في قدرتهم على تحقيق نجاحات أكبر"