لبنان: استشهاد وإصابة 186 شخصا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 36 شخصا وإصابة 150 آخرين؛ جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2119 شهيدا و100 ألف و19 جريحا.

وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين - في التقرير الـ 13 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان - إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 137 غارة جوية؛ ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء.

وأشار إلى أنه تم فتح 990 مركزا لاستقبال النازحين منها 781 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 181 ألفا و700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وأوضح أنه في الفترة من 23 سبتمبر وحتى اليوم سجّل الأمن العام عبور 304 آلاف و897 مواطنا سوريا، و107 آلاف و333 لبنانيا إلى الأراضي السورية.