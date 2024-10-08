رئيس جامعة بني سويف: تجديد منح شهادتي الأيزو"9001 ، 21001" لكلية العلوم 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد منح شهادتي "الأيزو ٩٠٠١" الدولية في نظم إدارة الجودة و "الأيزو" ٢١٠٠١ في نظم ادارة المؤسسات التعليمية لكلية العلوم بنجاح طبقا للمتطلبات القياسية الدولية من قبل شركة QME المانحة لشهادات الأيزو، وذلك بناء على توصيات المراجع الخارجي المهندس ممدوح فتحى بعد مراجعة لكافة الملفات والوثائق المطلوبة، وتحت إشراف الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، و الدكتورة هبة عاطف الشيمي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد .

من جانبه ، وجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية العلوم من أساتذة وعاملين وطلاب، مؤكداً على أهمية تطبيق معايير الجودة فى كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات العالمية و جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الذي يقوم به مركز ضمان الجودة بالجامعة في متابعة تطبيق النظام ومراجعته وتقويمه باستمرار لضمان الحفاظ على استمرارية شهادة الايزو بالجامعة، وذلك بالتعاون مع مختلف الكليات، والإدارات، ومنسقي ملفات الجودة.