السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استضافتها لبطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك في العاصمة الرياض.

تشهد بطولة السوبر الإيطالي 2024 في السعودية، مشاركة أربعة من أبرز الأندية الإيطالية، وهي: إنتر ميلان حامل اللقب، وميلان الغريم التقليدي، ويوفنتوس العريق، وأتالانتا المتألق في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه جيان جاسبريني.

باستضافة السعودية لنسخة هذا العام، تكون حطمت الرقم القياسي في عدد مرات استضافة كأس السوبر الإيطالي خارج إيطاليا، حيث سبق لها أن استضافت البطولة في 4 مرات، لتتفوق على دول أخرى مثل الصين وقطر وأمريكا وليبيا.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، نبأ استضافة الرياض لبطولة السوبر الإيطالي 2024، معربًا عن سعادته بهذا الحدث الكبير، واعدًا الجماهير بمتعة كروية لا تنسى.

ويخوض فريق إنتر ميلان بطولة السوبر الإيطالي وهو حامل اللقب، بعد فوزه في النسخة الماضية على نابولي.

مواعيد مباريات السوبر الإيطالي 2024 في السعودية

وتحددت مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2024، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر، أن تقام بطولة السوبر الإيطالي خلال الفترة من 2 يناير وحتى 6 يناير 2025 في مدينة الرياض.

تقام أولى مواجهات كأس السوبر الإيطالي يوم 2 يناير بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف النهائي، على أن تقام المواجهة الثانية في نصف النهائي بين ميلان ويوفنتوس يوم 3 يناير، على أن يقام نهائي السوبر الإيطالي يوم 6 يناير 2025.