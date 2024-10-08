ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يقصف تجمعين لقوات الاحتلال في مستعمرتي يعرا والمطلة

حزب الله يطلق صواريخ
حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم /الثلاثاء/ استهداف مستعمرتي يعرا والمطلة؛ وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأوضح الحزب - في بيانات منفصلة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه استهداف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية، وكذلك استهدف تجمعا الاحتلال في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار إلى أنه خلال تقدّم قوة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، تم قصفها بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة، وإجبارها على ‏التراجع.

بدورها، أفادت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بأن الحزب رصد قوة للاحتلال، تسللت من خلف موقع القوة الدولية في اللبونة، وتم التعامل معها بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، مما أجبر القوة المتسللة إلى الانسحاب خلف الشريط الحدودي من حيث تسللت.
 

حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي