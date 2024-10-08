الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غاراته الجوية على بلدات الجنوب اللبناني

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية، اليوم الثلاثاء، على منزل في بلدة صديقين التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة الخضر بقضاء بعلبك جنوبي لبنان أدى لتدمير مبنى سكني بداخله خمسة أشخاص.

ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات على عدد من الأماكن في مجمع تاج الدين الكائن على طريق بلدة معركة بقضاء صور جنوبي لبنان، كما شن الاحتلال غارة على منزل في بلدة صديقين بقضاء صور جنوب لبنان.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية قبل ساعات على بلدة عيتيت في مدينة صور، مشيرة إلى تمكن فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية من انتشال الجثث.

وعلى صعيد متصل، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت مرتين فوق منطقة جزين بمحافظة الجنوب وعلى علو منخفض، كما حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية بشكل مستمر على علو منخفض جدًا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما خرق طيران الاحتلال جدار الصوت على دفعتين وبشكل قوي جدًا، في أجواء شمال نهر الليطاني في قرية الزهراني في محافظة النبطية، وكذلك فوق راشيا والبقاع الغربي.

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكن قواته على الحدود اللبنانية من قتل المئات من عناصر حزب الله منذ بدء العملية العسكرية في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش - في بيان وفقًا لصحيفة (يدبعوت آحرانوت) الإسرائيلية - إنه حتى الآن تم قتل مئات العناصر المسلحة وتدمير عشرات الأنفاق والبُنى التحتية والمخابئ التي تحتوي على أعداد كبيرة من الأسلحة التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدات الصرفند، والسكسكية، وأنصارية في قرية الزهراني، وكذلك غارة استهدفت بلدة جبشيت في النبطية، بالإضافة إلى شن غارات على بلدة جويا، ومدينة بنت جبيل وبلدتي يانوح وعيتيت في صور.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ عملية عسكرية برية في لبنان، في أول أكتوبر الجاري، بعد أيام من شن غارات جوية دامية أدت لمقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله والعديد من مساعديه، إلى جانب نحو 1000 شخص آخرين في مناطق عديدة من البلاد.