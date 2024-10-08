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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: ندعم القرار الوطني اللبناني بإعادة تفعيل وتمكين مؤسساته

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إنه لا بد من دعم القرار الوطني اللبناني بإعادة تفعيل مؤسساته وتمكينها بدءً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، متابعًا: «أكدت في لبنان أمس، نعتقد أنه في انتخاب رئيس لبناني مصلحة كبيرة للبلاد، لأنه سُيقوي من قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع التحديات بشكل كبير»، 

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى توجيه مُساعدات إنسانية إلى لبنان، فوصل عدد النازحين إلى مليون و200 ألف.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نحتاج الوقوف بجوار لبنان ومساعدته على تلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين، ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان وندين قصف إسرائيل للعاصمة اللبنانية وقتلها للمواطنين، وحذر من ان المنطقة تواجه خطر حقيقي للانزلاق نحو حرب إقليمية».

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