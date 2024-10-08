أبرزها الأرز والسكر والمكرونة.. قرار عاجل من وزير التموين بحظر إخفاء 7 سلع

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة لـ 7 سلع هي:

زيت الخليط بمختلف الأحجام، والفول الحصي المعبأ بمختلف الأوزان، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض منع تلك السلع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.

ونوه القرار إلى أنه يتم استثناء المنتجات والسلع من تلك الأصناف في حالة دخولها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية والتي يزيد وزنها أو حجمها على 15 كيلوجرام أو لتر.

يأتي هذا في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية