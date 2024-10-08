بسبب أحداث لبنان.. وائل جسار يعلن إلغاء حفلته بمهرجان الموسيقى العربية

قرر الفنان وائل جسار، تأجيل حفلته التي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32، وذلك بسبب الاعتدءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وذكر الفنان وائل جسار وفق بيان صادر عنه اليوم: "لما كان الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر".

وتمنى جسار أن تعود بشائر السلام على الوطن العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام.

تنطلق حفلات النسخة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية، في الفترة من 11 وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، على خشبة مسرح النافورة، وتأتي هذه الدورة تحت عنوان فنان الشعب سيد درويش.