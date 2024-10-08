نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد مهرجان على خطى الحبيب ومهرجان الجوالة

تحت رعايةالدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، تفقد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب المختلفة، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعات.

حيث تفقد مهرجان (على خطى الحبيب) والذى تنظمه إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية، ويتضمن عشرة مسابقات هي مسابقه أفضل مؤذن ومسابقة الخط العربي والزخارف الإسلامية والبحث الفوري ومسابقة أفضل صورة وأفضل مقال حول معجزات النبي صلى ومسابقة أفضل فيديو، بالإضافة لمسابقة الاسكتش ومسابقة الأحاديث ومعلومات عامة مطبوعة، ويشارك في المسابقة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

كما تفقد أنشطة إدارة الجوالة فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والتى تضمنت مسابقة الكادج الريادي الكشفي ويتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات، ويشارك بالمسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

وفي ذات الإطار نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية.

وكذلك دورة Soft Skills والتي نظمتها إدارة النشاط العلميبقاعة سفارة المعرفة بالمكتبة المركزية، وتضمنت عددًا من الأنشطة منها إدارة الوقت مهارة الاتصال والتخطيط والإدارة.

وشارك بها 150طالبًا وطالبة بمختلف كليات الجامعة تم توزيعهم على مجموعات على مدار يومين، وحاضر خلالها أ. محمد درويش الأخصائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.