رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش التطبيق الإلكتروني للموارد البشرية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي التطبيق الالكتروني للموارد البشرية بالجامعة الاهلية خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور محمد إسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية و الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات ولفيف من منسقي البرامج ومسئولي مركز المعلومات والموارد البشرية بالجامعة وأعضاء الجهاز الإداري.

خلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة خصائص التطبيق الإلكتروني للموارد البشرية ومزايا استخدام هذا التطبيق وأهميته في إطار خدمات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التكامل.



وقال محمد عبده مدير الشئون المالية بالجامعة الأهلية أن التطبيق يتضمن قواعد بيانات العاملين وتغذية البيانات المالية وطباعة التقارير.



وتحدثت المهندسة عبير عمارة بمركز المعلومات عن اهمية التطبيق في حوكمة إجراءات الرواتب والعقود كما يتضمن بيانات الشئون القانونية والمستودع الإلكتروني و الإجازات المسبقة.



كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تضمنت المدرجات والمعامل بمباني الجامعة الأهلية وتابع رئيس الجامعة حسن سير العمل وتوفير مختلف الخدمات للطلاب.

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