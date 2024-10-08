محافظ الغربية يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء

أجرى اللواء أشرف الجندي مساء اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على إنهاء هذا الملف، جاء ذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، المحاسب محمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا، والسيد المحلاوي رئيس حي ثان طنطا.

وتابع الجندي إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كل سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

واستمع من رؤساء الأحياء والمراكز التكنولوجية علي معدلات ونسب الانجاز، مشددًا على الإسراع من وتيرة الأعمال، مؤكدًا متابعته الدورية لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير المكتبية، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

كما تابع "المحافظ " أعمال لجان البت، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أقرب وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكل الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية.

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