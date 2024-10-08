وزير الخارجية الأردني: نساند ونثمن كل مواقف مصر تجاه قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إننا نساند، ونثمن كل مواقف مصر تجاه قطاع غزة، كما نؤكد أننا مستمرون في العمل مع مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة ولبنان.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، نقلته إكسترا نيوز، هناك أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا إلى الداخل اللبناني وإلى سوريا، وبرغم من ذلك لا نتدخل في الشأن الوطني اللبناني ولكن ندعم ما يتفق عليه اللبنانيون، بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأوضح: نحن نعمل مع مصر بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية فالوضع فعلا على حافة الهاوية، ولا يمكن أن تظل إسرائيل فوق المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم طوال الوقت.