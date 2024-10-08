هجوم سيبراني يستهدف مواقع رياضية إسرائيلية في ذكرى هجوم 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من القراصنة تمكنت من اختراق مواقع إلكترونية خاصة بالرياضة في إسرائيل، حيث عرضت صورة لـ "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع رسائل ضد إسرائيل.

وبحسب ما نقلته القناة الـ 14 الإسرائيلية، فقد نجح القراصنة في الدخول إلى عدة مواقع رياضية إسرائيلية، وقاموا بنشر صورة المتحدث الرسمي لكتائب القسام، إلى جانب شعارات تنتقد إسرائيل وحملتها العسكرية ضد غزة.

وأشارت القناة إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني وقع في يوم الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر من العام الماضي، وأن الجهات المسؤولة عن الاختراق قد تكون مرتبطة بحركة حماس.

وذكرت المصادر الإعلامية أن المواقع التي تعرضت للاختراق شملت عددًا من المنصات الرياضية البارزة، بما فيها الموقع الرسمي لفريق "مكابي تل أبيب" والاتحادات الخاصة بكرة السلة وكرة اليد والسباحة، وقد احتوت الرسائل التي تركها القراصنة على عبارات مثل "غزة باقية، الحرب بدأت.. استعدوا".

من جانبه، كان المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قد وجه، في تصريح مصور بثته قناة الجزيرة أمس، نداءً لشن هجوم سيبراني واسع ضد إسرائيل، داعيًا فيه خبراء التكنولوجيا والحرب الإلكترونية للانضمام إلى هذا الجهد.