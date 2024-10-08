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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: حذرنا من المساعي الإسرائيلية لتفكيك وكالة الأونروا

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي
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أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، دعم مصر الكامل للوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من ضرورة تكثيف وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتابع  وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي: نرفض استمرار سياسة الاقتحامات التي تقوم بها التيارات الاستيطانية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى، كما حذرنا من المساعي الإسرائيلية لتفكيك وكالة الأونروا.

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