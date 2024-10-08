جامعة الفيوم تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، نظمت إدارة الجوالة وإدارة الاتحاد والمعسكرات عددًا من الأنشطة تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الثلاثاء بالحرم الجامعي.

من جانبها نظمت إدارة الجوالة مسابقة (الكادج) الريادي الكشفي وتتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات وغيرها، ويشارك في المسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

كما نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية، ويشارك فيها طالبان من كل كلية، وسيتم تكريم أول ثلاث مراكز بكل مسابقة.