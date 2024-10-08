جامعة الفيوم: رعاية الشباب تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وأ. لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، نظمت إدارة الجوالة وإدارة الاتحاد والمعسكرات عددًا من الأنشطة تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك اليوم الثلاثاء 8/10/2024 بالحرم الجامعي.

حيث نظمت إدارة الجوالة مسابقة (الكادج) الريادي الكشفي ويتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات وغيرها، ويشارك في المسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

وفي ذات الإطار نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية، ويشارك فيها طالبان من كل كلية، وسيتم تكريم أول ثلاث مراكز بكل مسابقة.