عبد العاطي: ندين مزاعم إسرائيل وتنصلها من عدم تدفق المساعدات لقطاع غزة

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا ندعم وحدة لبنان وسيادة أراضيه، ونؤكد أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على الحفاظ عليها في إطار القرار اللبناني الوطني.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اتفقت مع وزير الخارجية الأردني على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التأكيد على خطورة التصعيد في المنطقة وتكثيف الاتصالات مع الأطراف المختلفة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة؛ حيث إننا ندين المزاعم الإسرائيلية التي تتنصل من عدم تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.