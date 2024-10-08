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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة رقابية للتفتيش على مخالفات اتحاد الكرة المالية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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فتّشت اليوم الثلاثاء، لجنة من وزارة الشباب والرياضة وجهات رقابية أخرى على مخالفات اتحاد الكرة التي تسببت فى توقيع غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

يأتي هذا من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ضمن جدول أعمال لجان التفتيش على الاتحادات والهيئات الرياضية.

وكشف مصدر خاص أن اللجنة فتشت على مصروفات اتحاد الكرة ومن ضمنها ما يخص المنتخب الأولمبي من رواتب الجهاز الفني وغيره.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز أن إجمالي ميزانية المنتخب الأولمبي  وصلت إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 102 مليون عن ميزانية منتخب مصر في كأس العالم 2018 بداعي ارتفاع أسعار الفنادق والانتقالات خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة حصل على دعم من وزارة الرياضة قدره  6 ملايين جنيه خاص بالمنتخب الأولمبي. 
وتابع المصدر ان اللجنة قامت بالتفتيش علي  الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في ملف  الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022" والتي تسببت فى عقوبة علي الاتحاد المصري من قبل فيفا ،

وتواصل لجنة التفتيش عملها خلال الأيام المقبلة لرصد جميع المخالفات، ورفع تقرير مفصل عن أوجه الصرف.

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