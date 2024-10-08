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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: ما تمر به المنطقة يستلزم المزيد من التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات

بدر عبدالعاطي وزير
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة
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قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن ما تمر به المنطقة العربية يستلزم مزيدا من التنسيق والتشاور المكثف حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات وإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «مثلت المباحثات اليوم مع وزير الخارجية الأردنية فرصة جادة لتأكيد محورية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين دولة وشعبا، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني».

وتابع: «أكدنا ضرورة تكثيف وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة والتي استضافت القاهرة دورتها الثانية والثلاثين في مايو 2024».

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