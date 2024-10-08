ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ببحر سنرو بالفيوم

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ببحر سمرو بطريق ابشواي السياحي، بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر سنرو بطريق ابشوايل السياحي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل ببحر سنرو، بمركز ابشواي  نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في الترعة وتسبب الحادث في إصابة شخصان بإصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة طريق أبشواي السياحي انقلاب سيارة ربع نقل ببحر سنرو بالفيوم محافظة الفيوم حوادث الطرق في الفيوم