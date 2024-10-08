إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ببحر سنرو بالفيوم

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ببحر سمرو بطريق ابشواي السياحي، بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر سنرو بطريق ابشوايل السياحي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل ببحر سنرو، بمركز ابشواي نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في الترعة وتسبب الحادث في إصابة شخصان بإصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.