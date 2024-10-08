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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس موظف متهم بالاعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة ببندر بنها حبس موظف متهم بالأعتداء على المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية داخل شقتها، وسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطاراً من قسم أول بنها مفاده تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى هانم البيطار وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع فى قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الاشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، و انتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها  وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هارباً.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة اغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبتقنين الاجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

المشرف المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية حبس موظف هانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية بالقليوبية قسم اول بنها هدير الحناوي