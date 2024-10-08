بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره الأردني

ناقش وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عدة قضايا وملفات إقليمية تهم البلدين، وقال «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن المباحثات عكست تطابقا كاملا في الرؤى بين البلدين حول كيفية التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الغاشمة على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، فضلا عن العدوان على لبنان الشقيق والتصعيد الذي ترتب عليه.

وأضاف: «تناولنا أيضا في مباحثاتنا خطورة التصعيد الراهن في المنطقة وتداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على المواطن اللبناني ومؤسسات دولته، واستعرضنا ما تقوم به مصر والأردن من تكثيف لاتصالاتهما الدولية مع أطراف الصراع والقوى الإقليمية والدولية المؤثرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة».

وأكد أن تضامن البلدين كامل مع الدولة والشعب اللبناني الشقيق في ظل ما يمر به لبنان من ظرف دقيق ينال من سيادة أراضيه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدن اللبنانية والعدوان على شعبه الشقيق الذي أدى إلى سقوط وجرح المئات من الضحايا الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال.