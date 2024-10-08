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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل قصة القرد الهارب في المحلة.. وقرار من النيابة العامة

قرد هارب
قرد هارب
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قررت النيابة العامة بقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بشأن ضبط القرد الهارب، اليوم الثلاثاء تكليف مديرية الطب البيطري بالغربية بضبط القرد وعرضه فور ضبطه على الإدارة البيطرية وتقديم أوجه الرعاية الصحية له.

تفاصيل واقعة القرد الهارب في المحلة

القرد الهارب

وضمن القرار بيان إذا كان حيا من عدمه وفي الحالة الثانية سبب نفوق الحيوان الأليف، وعما إذا كان تسبب شخص فى وفاته من عدمه والأداة المستخدمة فى ذلك وفى الحالتين إعداد تقرير يعرض عليهم فور الإنتهاء منه.  

ملابسات واقعة القرد الهارب

كانت منطقة الشعيبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شهدت هروب قرد من داخل إحدى محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور وانتشرت حالة من الدهشة بين الأهالي ووصل القرد إلى مناطق بعيدة مثل أسوار منشآت بمنطقة الجمهورية قبل أن تختفي عن الأنظار.
وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصور المتداولة قائلين "قرد محدش عارف يمسكه.. مفيش منه خطورة لأنه كان في محل لبيع الحيوانات مش غابة".
وأشار الأهالي أنهم منذ عصر يوم السبت الماضي شاهدوا تسلل القرد الهارب للأسوار بالمنطقة والبلكونات ولم يتمكن أحد منهم الإمساك به.

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