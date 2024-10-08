احتفالية لتكريم أبطال العالم للكراسي المتحركة ومنتخب الشباب والناشئين غدا

يقيم غدا اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين احتفالية مجمعة لأبطال العالم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ، ومنتخبي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ المتوجان ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين.

ومن المقرر أن يحضر حفل الغد الذي سيقام في احد فنادق القاهرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي رئيس مجلس الإدارة و كوكبة من قيادات ونجوم وأبطال الرياضة المصرية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

أكد دكتور محمد الأمين أن كرة اليد المصرية تواصل نجاحاتها بفضل مجهود المخلصين ودعم الدولة الهائل وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الاول للرياضة والرياضيين ، والوزير الدكتور أشرف صبحي والمتحدة للرياضة وهو ما كان له بالغ الأثر في نجاح تنظيمي كبير لبطولة العالم التي استضافتها مصر الشهر الماضي للكراسي المتحركة واكتمل بالتتويج بالمونديال لأول مرة في التاريخ.

كما اشاد د. الامين بدور وتعاون الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي منح مصر تنظيم البطولة وساعد علي نجاحها تنظيما بتوفير كل سبل الدعم.

واخيراً حرص رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد علي توجيه الشكر لابطالنا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكل رجال الاتحاد الذين ساهموا وشاركوا في النجاح ، واكد أن منتخبنا ابطال العالم في الكراسي المتحركة كتبوا اسمائهم بحروف من نور في التاريخ بعد ما حققوه ، بالإضافة الي النجاح الساحق لمنتخبات الشباب والناشئين الذين نجحا في العودة من تونس متوجين ببطولتي أفريقيا ليكملا مسيرة الانتصارات المصرية لكرة اليد بعد تتويج منتخب الكبار ببطولة أفريقيا للعام الثالث علي التوالي ، لتستمر السيطرة المصرية في كل المراحل السنية علي أفريقيا ، وباذن الله اهدافنا المقبلة كلها عالمية .