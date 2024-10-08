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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يصدم الأهلي بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
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تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة كبيرة من  لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"  بشأن بعض المخالفات التي وقع فيها النادي خلال مباريات  دوري أبطال أفريقيا في الماضي.

وناقشت لجنة الانضباط في "كاف" أحداث 4 مباريات لاتخاذ قرار تأديبي بشأن المخالفات التي صدرت سواء مخالفة رياضية أو مخالفة تسويقية على رأسها مباراتي الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ولقاء الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي المسابقة.

وقررت لجنة الانضباط تغريم  الأهلي  15 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي نظراً لاستخدام جمهوره الليزر في مباراة مازيمبي بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بالإضافة لغرامة أخرى بقيمة 15 ألف دولار أيضًا لوجود مخالفة تسويقية في مباراة الترجي التونسي بلقاء الإياب باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحق للنادي الأهلي الاستئناف على العقوبات  خلال 72 ساعة، كما تمّ منح النادي الأهلي مهلة للسداد خلال 60 يوماً.

عقوبات الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ومازيمبي الأهلي والترجي التونسي