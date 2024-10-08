8 أكتوبر ذكرى ميلاده.. "فاربورج" فارس حصل على جائزة نوبل في الطب

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر بميلاد العالم الألماني أوتو هاينريش فاربورغ الحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1931،وهو عالم وظائف أعضاء وطبيب ألماني، نجح فى اكتشاف طبيعة وطريقة عمل الانزيم في الجهاز التنفسي.

ميلاده

ولد أوتو فاربورغ في فرايبورغ بولاية بادن الألمانية في 8 أكتوبر 1883، وكان والده إميل فاربورغ ،فيزيائيًا بارزًا وينتمي إلى عائلة فاربورغ ذات المكانة في ألتونا بهامبورغ. وتحول فاربورغ الأب إلى المسيحية بعد خلاف مع والديه اليهوديين المحافظين. أما أمه فكانت ابنة إحدى عائلات بادن البروتستانتية التي يعمل أبناؤها بالصيرفة والعمل الحكومي.

الدراسة

درس أوتو فاربورغ الكيمياء على يد العالم ذي الصيت الذائع إميل فيشر، وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء في برلين عام 1906 ،ثم تتلمذ على لودولف فون كريل وحصل على شهادة الطب من هايدلبرغ عام 1911.

عمل فاربورغ بين عامي 1908 و1914 في محطة نابولي لعلم الأحياء البحرية في نابولي بإيطاليا، حيث أجرى بعض الأبحاث. وقُدّر له ـ بعد أن ترك المحطة ـ أن يعود إليها زائرًا أكثر من مرة، وأن يظل على صداقته لأسرة مدير المحطة طوال حياته.

كان فاربورغ فارسًا، وظل يمارس الفروسية طوال حياته، وكان ضابطًا في سلاح الفرسان على الجبهة أثناء الحرب العالمية الأولى، وأهّله ذلك لنيل وسام الصليب الحديدي عام 1918.

قال فاربورغ فيما بعد إن هذه التجربة كان لها الفضل في منحه رؤية عميقة في "الحياة الحقة" خارج حدود المؤسسة الأكاديمية. وقرب نهاية الحرب - عندما تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دفة الحرب تنحو بعيدًا عن ألمانيا- كتب ألبرت أينشتين - الذي كان صديقًا لوالد فاربورغ - إلى فاربورغ - باسم أصدقائه - مناشدًا إياه ترك الجيش والعودة إلى المؤسسة الأكاديمية؛ لأن فقدان مواهبه بمثابة مأساة للعالم. ونشأت فيما بعد صداقة بين فاربورغ وأينشتين، وكان لأبحاث أينشتين في الفيزياء أثر كبير على أبحاث فاربورغ الكيميائية.