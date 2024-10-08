رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار مديري عموم جدد

انعقدت اليوم اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرى عموم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وعضوية: نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية، الدكتور صلاح الدين اسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها.

تم اليوم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير عام الأمن الداخلى والذين بلغ عددهم ٤ متقدمين، ولوظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ٤ متقدمين، وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ٥ متقدمين.

وأوضح رئيس الجامعة أن إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مديرى العموم فى الوظائف الشاغرة يتم لاستكمال خطة واستراتيجية الجامعة لانتظام سير العمل فى جميع الإدارات، مؤكدا على أهمية الجهاز الإدارى الذى يعد جزء أساسى فى منظومة العمل بالجامعة، ودوره الحيوى لتأدية دور ورسالة الجامعة، متمنيا التوفيق للجميع واختيار الأصلح لاستكمال مسيرة العمل.

هذا وقامت اللجنة بمناقشة كل متقدم فى خطة التطوير المقترحة التى قدمها فى الملف الخاص به، ورؤيته الخاصة عن كيفية تسيير العمل بالإدارة المتقدم لها، كما استعرض كل متقدم السيرة الذاتية الخاصة به.