"الفنون التشكيلية" يفتتح متحف الخزف الإسلامي للزوار في هذا الموعد

كشف قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن موعد افتتاح متحف الخزف الإسلامى للزوار، حيث أعلن ان يوم 15 أكتوبريمكن للزوار زيارة المتحف من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

متحف الخزف الإسلامى

يرجع تاريخ إنشاء متحف الخزف الإسلامى، إلى السنوات الأخيرة من الربع الأول للقرن العشرين الميلادى، وقد تم بناؤه ليجمع بين عدة طرز معمارية، حيث تستوحى عناصره المعمارية من الطراز المغربى والطراز التركى والطراز الأندلسى، مع تأثره بالطراز الكلاسيكى الأوروبى.

وتأتى فكرته لعرض مجموعة من روائع الخزف المصنوع على طراز العمارة الإسلامية، فالحضارة المصرية أقدم الحضارات الإنسانية علاقة بفن الخزف منذ ما قبل التاريخ وعلى مر العصور، ويحتل المتحف الدورين: الأرضى والأول من قصر "الأمير عمرو إبراهيم" فى مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

محتويات المتحف

يحتوى القصر على مجموعة قاعات ضخمة تتوسطها القاعة الرئيسية، والتى تتمركز حول نافورة من الرخام الملون – والقاعة مغطاة بقبة رئيسية فخمة، وبها مجموعة رائعة من نوافذ الزجاج الملون المؤلف بالجص.. حيث تصطف على مدار المحيط الدائرى للقبة الشامخة التى تعلو البهو، فوق الطابقين الأرضى والأول للقصر.

ونوافذ الزجاج المعشق بالجص من العناصر البارزة، فى العناصر الإسلامية.. بالإضافة إلى العناصر المعمارية الأخرى على تنوعها: فأعمال الخرط العربى على درجة عالية من الثراء.. والأسقف والحوائط محلاه بالزخارف والمقرنصات الجصية التى المليئة بالعناصر الزخرفية النباتية والهندسية والكتابات، فى تشكيلات متداخلة ومتراكبة.

ويضم المتحف 315 قطعة من الخزف، والتى ترجع لعصور مختلفة، ومناطق الإنتاج المختلفة، كما تُمثل الأساليب المتنوعة، وطرق الصناعة، والتقنيات، والتى ازدهرت فى كل من هذه الحقب والعصور التاريخية.