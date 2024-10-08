جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بقرية أبنود بقنا

نظمت جامعة جنوب تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية ابنود بقنا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان ).

أشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى ان القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لعدد 415 حالة في تخصصات باطنة وعظام و رمد ونساء وتوليد و اطفال و أنف وأذن.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

واضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة التمريضية قامت بتقديم التوعية للأهالي عن النزلات المعوية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها وأمراض السكر والضغط ومضاعفاتهم واهمية تنظيم الأسرة وأهمية الرضاعة الطبيعية للوقاية من الأمراض.

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