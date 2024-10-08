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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا تحذر: كارثة كيميائية وشيكة تخطط لها أوكرانيا بدعم غربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، تحذر فيه من تحضيرات أوكرانيا لشن هجمات كيميائية خطيرة خلال الفترة القادمة.

 وأشار البيان إلى أن كييف، بدعم من دول غربية، تسعى لتلفيق أدلة كاذبة حول استخدام روسيا لمواد سامة، وذلك في محاولة لتوريط موسكو أمام المجتمع الدولي.

وأوضح البيان أن روسيا تمتلك معلومات مؤكدة حول توريد كميات كبيرة من المواد الكيميائية المحظورة إلى أوكرانيا، واستخدامها في مختبرات سرية. وأضافت الوزارة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلتزم الصمت تجاه هذه الانتهاكات، ما يثير الشكوك حول حيادها.

وأكدت الدفاع الروسية أن هذه الاستفزازات المتوقعة تهدف إلى تقديم تقارير مضللة خلال الاجتماعات المقبلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في محاولة للتأثير على الرأي الدولي ضد روسيا، محذرة من العواقب الوخيمة لهذا المخطط على الاستقرار الدولي.

 ويأتي البيان وسط تصاعد التوترات بين موسكو وكييف، ويزيد من المخاوف من احتمالية اندلاع أزمة كيميائية جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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