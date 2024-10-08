ختام فعاليات مسابقة السباحة بنادي الفتيات بقنا

أختتم نادى فتيات قتا فاعليات مسابقة السباحة من عمر 8 إلي 16 عام خلال موسم صيف 2024 ، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة قنا، رئيس مجلس أمناء نادى فتيات بقنا، و بحضور الدكتورة أسماء أحمد حسين أمين الصندوق، والمهندسة فاطمة محمد حسن عضو مجلس الأمناء، و الدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وكريمة فاروق محمد المدير التنفيذى لنادى الفتيات وعدد من الشخصيات العامة.

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، على أهمية ممارسة رياضيه السباحة للفتيات، مثمنا دور مجلس أمناء نادى الفتيات مما كان له الأثر في نجاح الموسم الصيفي هذا العام، مقدما الشكر للمدربين والمشرفين بالنادى لما بذلوه من جهد متميز، مشيدًا بمستوى الإقبال على نشاط السباحة، وتنظيم المسابقات الرياضيه.

وأضافت المدير التنفيذى لنادى الفتيات، بأن عدد المشاركات فى السباق 65 متسابقه علي مجموعتين، و أن التدريبات أقيمت تحت إشراف مدربين متخصصين.

يذكر أن نادي فتيات قنا هو أول نادي مخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر مزود بحمام سباحة، وملعب خماسي وقاعة مؤتمرات مكيفة بالإضافة إلى مكتبة ، كما يقدم النادي العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية مثل السباحة، والجيم، وأيروبيكس، وزومبا، وباليه، وكاراتيه، وجمباز، وكرة سلة.

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