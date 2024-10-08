رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية حول تعزيز النمو الصناعي

أدار د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية هامة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE”، تحت عنوان: "تعزيز النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، حيث ارتكزت على مناقشة التحديثات الأخيرة الخاصة بأجندة الأعمال الوطنية الذكية التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية، والتي تعد منصة رقمية رائدة تعمل على دفع عجلة النمو الصناعي في مصر، وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عبد الله سلام، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مدينة مصر، وعبير لهيطة، المدير التنفيذي لشركة إيجيترانس، وهدى الميرغني مستشارة اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات، والمهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبالإشارة إلى أجندة الإصلاحات العاجلة التي طورها الاتحاد، اتفق المشاركون في الجلسة أن مصر تمتلك العديد من القوانين والسياسات، ولكنها تواجه تحديات في الواقع وهو ما يستدعي الاتفاق على طريقة للتعامل مع هذه التحديات وإزالة المعوقات التي تمنع القطاعات الصناعية من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال تقييم مستمر ومراجعة للمسار. ومن هنا تأتي أهمية هذه المنصة الرقمية كأداة محورية لتعزيز بيئة الأعمال، كما أن التحديثات التي شهدتها تعكس قدرة القطاع الخاص على الابتكار والعمل الجاد، للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة.

وفي تعقيبه، لفت العربي إلى ضرورة وجود سياسة صناعية متكاملة لديها فلسفة واضحة، تضمن التوازن بين المصالح المختلفة، وفي الوقت ذاته تحقق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية تحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لابد أن يتم بشكل انتقائي وذكي.

وفي كلمته أشار الدكتور خالد عبد العظيم إلى مشروع معهد التخطيط القومي: تعميق التصنيع المحلي في مصر، باعتباره قضية وطنية، حيث يسهم تعميق التصنيع المحلي في تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته.

وأكد العربي في ختامه للجلسة الحوارية على عدة نقاط، منها ضرورة تطوير الخدمات اللوجستية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر كعامل رئيسي في تحقيق النمو الشامل. إلى جانب أهمية الاستمرار في العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة الحواجز التي تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الاستثمار والسياسات الداعمة.

يُشار إلى أن هذا المؤتمر ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة ‏‏(‏CIPE‏)، بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد البنوك ‏المصرية، ومعهد التخطيط القومي، وجمعية رجال أعمال ‏الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ولجنة توجيه ‏مجموعة الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري.