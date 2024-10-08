وفاة الملحن محمد عبدالمجيد

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الملحن الشاب محمد عبدالمجيد، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعى عددا من زملائه الموسيقيين، الملحن محمد عبدالمجيد، وكتبوا على حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من بينهم المنتج محمود التوني معلقا: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

بينما كتب مصطفى مدكور، "لاحول ولاقوة الا بالله إنا لله وإنا اليه راجعون، خبر مُحزن ومؤلم جداً لسه كنا بنتكلم قريب جداً وشاب ف منتهى الأخلاق والاحترام الله يرحمك ياصاحبى وجعتنى لما شفت صورتك وفوقيها الخبر ده متتعزش على اللى خلقك كان شاب لسه بيحقق حلمه وبيقول بسم الله ولسه مكملش 24 ساعة كان بيقول اللى جاى حلو جداً ربنا يجعل قبره أحلى من الدنيا الفانية دى اللهم صبر اهله على فراقه دعواتكم ليه بالرحمة".

كتب الملحن الشاب محمد عبدالمجيد، عددا من كلمات الأغاني منها للمطربة نداء شرارة، ومها فتوني، وغيرهم.