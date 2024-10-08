إلهام عبد البديع تكشف حقيقة طلاقها من الملحن وليد سامي

أكدت الفنانة إلهام عبد البديع أن طلاقها من الملحن وليد سامي لم يتم رسميا حتي هذه اللحظة.

واضافت في بيان لها منذ قليل أن الفنان ايساف وزوجته يحاولان جديا في الصلح بينهما.

وكان خبر طلاق الفنانه الهام عبد البديع الملحن وليد سامي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، في حين أنه كان من المفترض أن يحتفل الاثنان في 30 أكتوبر الجاري بعيد زواجهما.

وعن أعمالها الفنية انتهت مؤخرا الفتانة إلهام عبد البديع من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ملك قورة، تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

