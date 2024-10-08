انتهاء أزمة الشركة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا

كشف مسؤلو الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من أساس وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في غلق ملف الشركة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022"، والتأكد من عدم تهديد المنتخب المصري في المشاركة بكأس العالم 2026 وغلق الملف نهائيا بالفيفا في إطار اللوائح والقوانين.

وأضاف مسئولو الاتحاد خلال تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء أن الأزمة انتهت تماما، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وأن ذلك الملف تم إغلاقه بشكل نهائي.