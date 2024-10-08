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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شخص سقط من أعلى القطار بالشرابية

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، جراء سقوطه من قطار بنها أثناء قدومه إلى القاهرة وتهدئته السرعة بالقرب من نفق فيكتوريا.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى اختل توازنه أثناء تواجده في القطار، وتُوفي على الفور متأثرا بإصابته بتهشم في مؤخرة الرأس وبتر في القدمين، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الشرابية، أفاد بأنه أثناء استقلال شخص القطار ويبلغ من العمر 51 عاما حاصل علي ليسانس حقوق، حيث ان القطار كان قادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.

أختل توازنه الأجهزة الأمنية التصريح بدفن جثة دفن جثة شخص