تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة مقتولة في السلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة، وآثار تعدٍ بمنطقة السلام وامرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة واستدعاء اهل المتوفاة لسماع اقوالهم.

وتحقق الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في واقعة العثور علي جثة طفلة السلام المبلغ باختفائها وبها اثار تعدي .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور علي جثه ملقاه بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثمان يرجع إلى فتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة. كما كشف الفحص بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات حول محل الواقعة لكشف ملابساتها ويقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.