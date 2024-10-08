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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود صابر يشارك في مران الفراعنة اليوم بدلا من دونجا

محمود صابر
محمود صابر
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يشارك اللاعب محمود صابر المنضم لمعسكر منتخب مصر، في مرانه  الأول اليوم الثلاثاء، بعد انضمامه للمعسكر بديلا ل نبيل عماد دونجا المصاب، استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب المقرر اقامتها العام المقبل 2025.

ومن المقرر أن ينتظم رباعي منتخب مصر المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في تدريبات الفراعنة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.
ويعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب مؤتمراً صحفياً بعد الغد للحديث عن المباراة الاولي امام موريتانيا.

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