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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس السوري: مستعدون للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية بلبنان

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد استعداد بلاده للتعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السوري، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي؛ لبحث خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وبدوره..أشاد فيليبو جراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود، مؤكدًا استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.

بشار الأسد لبنان سوريا