إسرائيل تدرس التعليم عن بُعد بَعد تصاعد الهجمات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام عبري، بأن السلطات الإٍسرائيلية تدرس خيار التحول إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت مناطق في حيفا والكريوت، مما أثار مخاوف أمنية.

وفي نفس السياق، أُطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الخطر في منطقة يفتاح الواقعة بالجليل الأعلى في شمال البلاد، مما يعكس حالة التأهب الأمني السائدة هناك.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من التصدي واعتراض صاروخين في تلك المنطقة، حيث شهدت السماء حركة غير طبيعية أثارت قلق السكان المحليين.

من جهة أخرى، هناك تقارير تشير إلى احتمال تسلل طائرة مسيرة من لبنان نحو منطقة الغجر، الواقعة على الحدود الشرقية، ما دفع إلى تكثيف إجراءات المراقبة والرصد في تلك المنطقة الحدودية.