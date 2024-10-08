برشلونة يعلن قيد تشيزني في قائمة دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، قيد الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني في قائمة الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تعاقد برشلونة مع تشيزني في صفقة انتقال حر، لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي للفريق، الذي تعرض لإصابة قوية أنهت موسمه مع البلوجرانا.

تسجيل تشيزني في قائمة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ونجح برشلونة في تسجيل تشيزني في قائمة الفريق الكتالوني، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحق له المشاركة في المباريات بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك تشيزني في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة، بعدما خضع لبرنامج بدني خاص في صالة الألعاب الرياضية منذ انضمامه للبرسا.

وكان تشيزني أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، قبل رجوعه في قرار الاعتزال، والانضمام إلى برشلونة حيث وقع على عقود انتقاله للنادي الكتالوني بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويصطدم برشلونة بالعملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية في شهر أكتوبر الجاري.