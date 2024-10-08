مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد على وقوفه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجددًا في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.

وجدّد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على كلمة المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين بأهمية التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، وطموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالميا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.